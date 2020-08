Cole Sprouse da detalles de su ruptura con Lili Reinhart

Los rumores del fin de la relación entre Cole Sprouse y Lili Rinhart empezaron en el mes de mayo. Sin embargo, ninguno de los actores se pronunció sobre el tema y decidieron guardar silencio.

Hasta este miércoles 19 de agosto que el exactor de Disney, a través de su cuenta de Instagram, decidió aclarar la situación y explicar que su noviazgo de tres años llegó a su fin hace varios meses.

“Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma más permanente en marzo”, escribio.

Además, resaltó que vivió bonitos momentos junto a Lili Rinhart, a quien le deseo lo mejor y le expresó su gran cariño.

Cole Sprouse y Lili Reinhart

“Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y valoraré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches no importa”, añadió.

El protagonista de Riverdale tampoco quiso perder la oportunidad de recomendar el último trabajo de su expareja.

“¡Su película saldrá pronto! Estoy seguro de que ella es tan increíble en eso como todo lo demás que hace”, finalizó.

Como se recuerda la última entrevista que dio Lili Rinhart fue para la revista Refinery29, donde habló de su libro de poesías Swimming Lessons.

“Sentí la necesidad de escribir eso porque tenía miedo, y tengo miedo, de que la gente intente crear su propia idea de cómo se veía o lucía mi vida amorosa”, resaltó la actriz.