America’s Got Talent: gemelas peruanas denuncian que reciben mensajes discriminatorios en redes sociales

Las gemelas peruanas Irene y Andrea Ramos vienen causando sensación en el programa norteamericano de talentos “America’s Got Talent”, donde clasificaron a la semifinal gracias a su canto. Pese al gran éxito del dúo llamado ‘Double Dragon', las hermanas denunciaron que reciben comentarios discriminatorios a través de las redes sociales.

En un informe emitido por el espacio América Espectáculos, las hermanas Ramos lamentaron la serie de mensajes negativos a los que están expuestas en las plataformas virtuales, pero dejaron claro que eso no las detiene en el camino a cumplir su “sueño americano”.

“Lamentablemente hay muchos comentarios discriminadores hacia nosotras. Sin embargo, seguimos dándole toda la luz y todo el fuego posible porque no van a cambiar quiénes somos con algún término discriminatorio”, sostuvo Andrea.

“Algo que se nos ocurrió es no dejar de ser peruanas, no dejar de ser latinas (...) Irene y yo no queremos estar en la mitad de una pandemia cantando una canción depresiva para que uno se ponga más triste. Yo no quiero que la gente llore”, añadió la artista sobre la presentación que les dio el pase a las una de las últimas etapas del famoso reality.

Por su parte, Irene alentó a todos sus fans a creer en sí mismos y no dejarse llevar por miedos o inseguridades. “Es que también uno tiene que creer en sí mismo, basta de escuchar a los demás diciendo ‘jamás lo vas a hacer’. Esos comentarios no pueden calar”, puntualizó.

