La protagonista de La otra orilla, producción de Michelle Alexander, habló sobre las repercusiones que ha tenido la pandemia del coronavirus en su vida y sobre los sacrificios que muchas personas han tenido que hacer para poder resguardar a sus familias.

En una entrevista con Ojo, Carolina Infante también resaltó la importancia que tiene la telenovela para difundir los métodos de prevención y la sacrificada labor que realizan los trabajadores de primera línea.

“Nuestra intención es comunicar que sí se puede trabajar con los protocolos de limpieza (...) En mi personaje se ve un poco lo que vemos en la realidad con las enfermeras, es decir, que no les pagan bien, que hay abusos, etc.”, dijo la actriz peruana.

La otra orilla Carolina Infante defiende la telenovela y asegura que es una historia de esperanza

Al comparar la medida que optó el personaje ‘Gloria’ al separarse de su hijo para protegerlo de los contagios, la intérprete de La otra orilla comentó que vive la misma situación con sus padres, quienes son población de riesgo.

“Ellos están viviendo aparte. Al inicio iba a verlos desde la puerta para entregarles las compras (...) Es triste no poder abrazar a tu familia, a tus padres. Sin embargo, sé que este sacrificio es por su bien, no me perdonaría que les pase algo por mi culpa”, expresó Carolina Infante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.