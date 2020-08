You Salsa: Mariale Salazar da detalles de su recuperación tras tomar lejía por accidente

La integrante de la agrupación You Salsa Mariale Salazar viene recuperándose favorablemente luego de haber ingerido “dos bocanadas” de una mezcla de lejía que usaban en su hogar para desinfectar los objetos, debido a que confundió este producto con agua sola. Tras el accidente la joven artista quedó muy preocupada por sus cuerdas vocales, pues se dedica al canto de manera profesional.

Para alegría de sus seguidores, Mariale Salazar reveló recientemente que su situación de salud es óptima y que no tendrá secuelas.

“He estado evolucionando favorablemente, aún se me irrita rápido la garganta cuando hablo o canto mucho, pero dentro de todo estoy bien. Parece que no van a quedar secuelas, tampoco tomé una concentración pura de lejía, sino me hubiera quemado las cuerdas vocales. Tenía miedo porque cantar para mí lo es todo”, señaló por medio de sus redes sociales.

Por otro lado, Mariale Salazar lamentó la muerte de su perrita Pituca, fallecida el pasado jueves 13 de agosto, a los 13 años de edad. “No salgo de una y entro en otra. No es el año de nadie, pero mío no es el año ni el mes. Mi perrita era todo para mí, estuvo con nosotros 13 años, era como una hija. Me duele en el alma”, comentó en Instagram.

“Dicen que no hay mal que por bien no venga y espero que todo sea obra de Dios para que me haga más fuerte, para salir adelante y seguir alcanzando mis sueños”, añadió muy afectada.

