A sus cortos 24 años, Wendy Sulca se ha convertido en una de las máximas referentes jóvenes en sacar cara por la música peruana. La artista hizo un alto a los sonidos urbanos para lanzar “Tiempo”, tema netamente andino y que le hace recordar sus raíces ayacuchanas.

Sin embargo, y a pesar que ya tiene bastante tiempo en la industria musical, Wendy Sulca cuenta que aún sigue sufriendo de discriminación por sus rasgos y su lucha por prevalecer los sonidos folclóricos en su trabajo.

Wendy Sulca denuncia que en redes la discriminan y lanzan comentarios racistas por sus rasgos andinos y cantar huayno

Acabas de lanzar “Tiempo” y has recibido muy buenos comentarios porque volviste al folclore

Es una canción muy bonita y siento que he vuelto a mis raíces andinas porque tiene el toque de una balada folk fusión. Me hace recordar cuando yo cantaba huaynos con mi papá. Es un tema que tiene un mensaje lindo con mucho de ese sentimiento que es muy peculiar del folclore.

¿Cómo fue el proceso de grabación tanto de la canción y del video?

Todo se grabó en cuarentena y en mi casa con todos los protocolos de seguridad porque obviamente no me quería arriesgar al contagio.

Las últimas canciones que lancé fueron más urbanas, pero tampoco dejé de lado mis raíces andinas. Ellas están presentes tanto en el charango, la quena y el cajón. Siempre estoy prevaleciendo mis raíces. “Tiempo” es una canción más orgánica, justo para estos tiempos que estamos viviendo porque trata de alguien que ya no está con nosotros.

Renata Flores, quien es otra de las jóvenes promesas de la música andina, señaló que la discriminan en redes por cantar en quechua

La conozco. Es una artista que viene haciendo música interesante, me gusta su proyecto. Y como siempre lo digo, prevalece todavía la discriminación y el racismo. A mi también me escriben comentarios racistas y todo por mis rasgos andinos, por cantar huayno, porque mis padres son de Ayacucho o por diferentes razones. Ojalá esto cambie pronto.

No es justo que la gente siga ofendiendo y sigan haciendo este tipo de comentarios porque la verdad se valora mucho que los jóvenes estén revalorizando nuestra cultura.

¿Qué es lo que quieres dar a conocer con tu música?

Mi proyecto es difundir la música peruana al mundo y eso es muy importante tanto para mí como para muchos jóvenes que hacen música parecida. Eso es muy valioso, ya que otros artistas no lo hacen.

Ojalá que lo que estamos viviendo nos haga reflexionar y nos hagan mejores personas.

¿Algún consejo a tus seguidores que sufren discriminación en redes?

Lo más importante es valorarse a uno mismo. Creo que de ahí en adelante lo que digan los demás no te va a importar para nada porque saben quién eres. Si te amas a ti mismo creo que nadie más te va a hacer daño y los comentarios no te van a ofender. Yo sé quién soy, y si me dicen serrana… pues sí, soy serrana. No hago caso a comentarios ofensivos, siempre hay usuarios falsos que se esconden en las redes sociales.

¿Qué otros proyectos se vienen con Wendy Sulca?

Se viene una canción nueva que estamos pronto a lanzarla. Antes de la pandemia saqué “Cerveza, cerveza 2.0”, pero no tuvo la promoción que debía por la cuarentena, pero estuvimos contentos con el resultado.

Esperamos que pronto mejore todo y hagamos shows en vivo. Por el momento, daremos un concierto online a fin de mes... ya les estaré dando los detalles.

