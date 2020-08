Acusan a Ricky Trevitazo de no pagar la renta de su local

En tiempos de pandemia, muchos se han reinventado para poder solventar gastos económicos. Uno de ellos es Ricky Trevitazo, quien decidió dedicarse a tiempo completo a la venta de salchipapas en su local.

Desde que volvió a abrir su restaurante, el exintegrante del grupo Skándalo tuvo algunos problemas que guardan relación con lo económico. Se trata de las acusaciones que recibió por parte de la hija de la dueña de una parte del predio, Yolanda Velásquez.

En diálogo con Magaly TV, la firme, afirmó que la casa donde está la sanguchería le pertenece a ella y sus hermanas. Con documento en mano, la señora acusó a Trevitazo de no pagar ni un sol por el alquiler del inmueble.

Por su parte, la hija de Velásquez le increpó al exintegrante del grupo Skándalo en el frontis del local. “No pagas luz, no pagas agua, no pagas arrienda, no pagas absolutamente nada. Hasta cuándo te voy a tener acá, ah, hasta cuándo”, expresó la mujer.

En la noche del viernes 14 de agosto, el ex chico reality recibió estas acusaciones que lo dejaron preocupado, pues le resultaría complicado trasladar el negocio a otra parte. “Todo lo que está acá yo lo he invertido. Acá se ha gastado más o menos 50.000 soles “, indicó al medio local.

En su defensa, el cantante dijo que Johan Toro es el propietario del inmueble, con quien llegó a un acuerdo para trabajar en ese lugar. “Este restaurante, él ya lo ha tenido antes. Simplemente me lo ha traspasado como alquiler”, manifestó.

Cabe mencionar que Toro es el representante legal de su madre, hermana de Yolanda, quien presentó documentos para demostrarle al exintegrante del grupo Skándalo que es la dueña de esa parte de la casa donde está el negocio de comida.

Hace un año y medio, el músico abrió el restaurante para ocuparse de la cocina. Este negocio es el sustento de Ricky en tiempos de coronavirus. Pese a que firmó un documento con el sobrino de Yolanda, los inconvenientes no cesan.

