Phillip Butters dio positivo para coronavirus: “Gracias a Dios no tengo síntomas”

Phillip Butters reveló que contrajo el coronavirus tras someterse a una prueba molecular para detectar dicha enfermedad.

Durante un enlace virtual con su programa Combutters, el conductor dio a conocer que es asintomático, pues no ha manifestado indicios de haberse infectado con la COVID-19.

“Según una prueba rápida, yo no tenía nada. En la prueba molecular, he dado positivo con la COVID-19. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma. No he tenido ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni problemas de la garganta. No me falta el sentido del gusto. Esto comprueba, una vez más, la casi inutilidad de las pruebas rápidas versus las moleculares”, detalló.

Phillip Butters opinó también que los peruanos deberían someterse a pruebas moleculares más no a pruebas rápidas, ya que la suya arrojó un resultado negativo.

“Ningún ciudadano debería estar pagando S/ 420 para una prueba molecular para que le den un resultado al día siguiente, ese pago es inalcanzable para la mayoría de peruanos”, aseveró el comentarista en su espacio Combutters.

Magaly Medina desea pronta recuperación de Phillip Butters

El martes 18 de agosto en su programa Magaly TV, la firme, Magaly Medina le deseó una pronta recuperación a Phillip Butters, quien se contagio de coronavirus.

“Que se cuide mucho, que guarde reposo...Es necesario que te midan la saturación de oxígeno...Descansa, no reniegues, has actividades que no te sumen esfuerzo y seguramente en 14 días podrás regresar a tu Combatters”, comentó la conductora de ATV, quien también enfrentó a la COVID-19 durante varias semanas.

