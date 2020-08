Patrick Ingunza o más conocido como Patrick Romantik tiene una historia llena de lucha y perseverancia. Siendo solo un adolescente se fue en busca del sueño americano y contra todo pronóstico consiguió su máximo anhelo.

Las pruebas que le puso la vida no le impidieron de cumplir su objetivo: el de componer para grandes artistas. Patrick Romantik escribió “Sin pijama”, hit de Nati Natasha y Becky. También trabajó con Enrique Iglesias y, por supuesto,colaboró con Leslie Shaw, a quien le tiene un gran aprecio.

Patrick Romantik: el peruano que viajó ilegal a Estados Unidos para convertirse en el compositor de grandes cantantes

¿Cómo fue para un adolescente de 16 años dejar el Cercado de Lima y empezar una nueva vida en Estados Unidos?

Tan duro como suena. Imagínate, a los 16 años… la única novia que tuve, mis amigos, mi familia se quedaron allá (Perú). Fue dejar toda mi cultura, todo lo que yo sabía se quedó atrás para empezar a aprender de nuevo. Yo llegué aquí de ilegal, entonces la situación era muy distinta. Salí del colegio para trabajar acá.

¿Empezaste a trabajar a los 16 años en Estados Unidos?

Sí, a los 16. En ese tiempo, se podía hacer part time. Lavaba carros para pagar la renta.

Muchos peruanos que van a otro país empiezan desde abajo

Cuando le dices a alguien “estoy en Miami”, se imaginan los botes. Y bueno, cuando te tomas fotos no lo haces limpiando el baño. La verdad del latino o migrante que viene aquí es otra, es triste y hay gente que no resiste.

Yo me quedé porque veía el camino, tenía la visión y la oportunidad Me quería quedar a guerrearla a pesar de todo.

En Estados Unidos, como en muchos países, se ve el tema del racismo y discriminación, ¿has pasado por esas experiencias?

Yo creo que la discriminación hoy en día ya no es por razas, por cómo te vistes u orientación sexual. La discriminación pasó por encima del racismo. Yo creo que es un mal de los seres humanos, de juzgar al próximo por cualquier cosa. Todos hemos sido víctimas de discriminación, incluso los que lo practican.

Aquí un peruanito con 16 (refiriéndose a él) que no hablaba inglés, no tenía dinero para comprarse ropa de marca o autos de lujo … pues la discriminación va a estar a flor de piel, la pasaba cada tres días. Ya estoy curado de eso, es un mal del ser humano. El que es pobre discrimina al que es más pobre. Eres ser humano y es todo lo que hay.

Empezaste desde muy joven en la música ¿qué fue lo que te inspiró?

Mi abuelo.

¿Qué sientes que tus composiciones hayan sido cantadas por artistas de la talla de Enrique Iglesias, Natti Natasha o Becky G?

Orgulloso y feliz. Me siento en la responsabilidad de hacerles llegar el mensaje a todas las personas que como yo tuvieron retos en la vida, todo en contra y todas las de perder, que sí se puede. Enrique Iglesias puede grabar tu canción. Siento inspiración por escribir más, agradecido con Dios por darme esta oportunidad. De vivir de la música que es tan sanadora.

¿El adolescente que llegó a Estados Unidos imaginó escribir para grandes artistas?

No imaginé eso. Imaginé muchas cosas como trabajando en esto, pero no que un artista supergrande iba a grabar una canción mía. Yo escribía por pasión y no por hacerme famoso. No sabía que tan importante eran las composiciones. La composición hace o deshace a un artista

También has trabajado con Leslie Shaw ¿qué opinión tienes sobre ella?

Creo que Leslie Shaw es la artista más reconocida de Perú en estos momentos. La amo, es una gran amiga y compañera. La conocí en un estudio y después me llamaron para trabajar juntos. Yo honrado y feliz de colaborar con una compatriota. Leslie es la más grande del Perú en estos momentos y no tiene discusión. Está tocando puertas y abriéndolas para más artistas. La idea no es que solo uno sea el más grande de la historia. Lo que interesa es que el Perú en general se está volviendo un lugar donde nacen artistas y compositores exitosos. Me alegro por Leslie.

Se viene una nueva colaboración con los Hermanos Yaipén y Erick Elera, ¿cuándo se podrá conocer la producción en su totalidad?

Estamos trabajando para que sea lo más pronto posible. Todo se ha vuelto más difícil en la parte logística (por la pandemia). Tenemos la canción, la producción y estamos cuadrando lo del video.

Imagino que la canción es cumbia

Obviamente es cumbia, no tiene para otro lado. Amo la salsa, pero está canción es cumbia.

Somos los tres juntos es una canción muy divertida. Es algo que nos representa como cultura. Creo que el público peruano merece canciones bonitas y que vayan de acuerdo con su naturaleza.

