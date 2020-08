Lucía de la Cruz anuncia primer concierto por streaming

Al igual que están haciendo muchos artistas por miedo a la proliferación del Covid-19, la cantante criolla Lucía de la Cruz, decidió volver a los escenarios aunque esta vez a través del streaming con su show titulado: “Soy del Perú, señores”, a realizarse el próximo 19 de setiembre a partir del mediodía.

En esta oportunidad, De la Cruz estará acompañada con su agrupación musical África Negra, presentado un espectáculo netamente criollo interpretando sus mejores éxitos, entre ellos, Yo perdí el corazón, Vieja limeña, y Quiero que estés conmigo.

PUEDES VER Lucía de la Cruz triste ante crisis por coronavirus: “De cantar por 15 mil, ahora te saludo por 150 soles

Siempre polémica, en junio pasado, la intérprete desató una serie de comentarios cuando reveló que si antes cobraba 15 mil soles por presentación ahora era capaz de saludar por 150 soles. “Aguanto críticas, soporto humillaciones de mucha gente que escribe, que les doy pena, que debería de haber guardado pan para mayo. Claro, tienen toda la razón, pero la gente no sabe la vida de nadie. Uno me dice que soy drogadicta, que estoy desesperada por eso, otro me dicen que estoy manteniendo a ‘chibolos’ y así sucesivamente”, escribió Lucía en sus redes aquella vez.

Ahora, se prepara para cantarle a su público a través de la plataforma y espera tener su atención. La producción de ‘Soy del Perú, señores’, estará a cargo de Wallaby Entertainment y las entradas están disponibles en Teleticket.