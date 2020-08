Miguel Ángel Campos, más conocido como ‘La Bibi Wantan’, continúa con su lucha contra el coronavirus en el hospital de Ate. Su amigo José Luis Cachay lloró en vivo al recordar los momentos que pasó junto a él cuando inició la pandemia.

Ambos cómicos ambulantes se encontraban sin trabajo debido a la cancelación de shows. Entonces, decidieron emprender un negocio en la venta de naranjas. Allí fue que se expusieron a la COVID-19.

Miguel Angel Campos se encuentra en UCI por el coronavirus Fotos: Facebook

“Bueno, sinceramente a mí me da mucha pena...”, inició el cómico entre lágrimas y con la voz entrecortada durante una entrevista para En exclusiva. Mientras que los hermanos de ‘La Bibi Wantan’, Lady y ‘Yoni’, estaban en un enlace en vivo con Cachay.

“Tranquilo Cachay. Cuidémonos, esto no es un juego, no es nada bonito, es horrible. Hay mucha gente que no toma conciencia con esto. Yo les digo, tomen conciencia, es muy fea toda esta situación, no salgan, hay que cuidarse”, le dijo el popular ‘Jhonny Carpincho'

La tristeza le ganó a humorista. Sin embargo, continuó y recordó que su amigo Miguel Ángel Campos ‘La Bibi’ lo motivó a trabajar juntos.

“Me da mucha pena porque cuando comenzó esto de la pandemia, yo estuve trabajando en Nazca, no pude trabajar más y de la noche a la mañana salió esta bacteria y nos dijeron que entrábamos en cuarentena. Lo primero que hice fue que me comuniqué con Miguel (La Bibi), porque siempre hemos tenido comunicación, y me dijo que lo único que teníamos que hacer era ‘recursearnos’”, agregó el comediante.

‘La Bibi Wantan’ y su hermano ‘Jhonny Carpincho'. Foto: Facebook

“Yo tengo amigos que están vendiendo naranjas (...) Entonces Miguel me dijo: ¿por qué no salimos a vender los dos? Yo tengo mi carro y tú vendes y así les contamos chistes también a la gente”, finalizó conmovido Cachay.

Cabe destacar que el cómico ambulante ‘La Bibi Wantan’ presentó una leve mejoría en su salud, motivo por el cual no ha necesitado de un ventilador mecánico, según informó su familia.

