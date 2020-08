César Mori Cachay y José Luis Cachay, más conocidos ‘Puchito’ y ‘Cachay’, se presentaron en el set de Tengo algo que decirte para pronunciarse sobre la salud de su colega Miguel Ángel Campos Aliaga ‘La Bibi’, quien viene recuperándose de la COVID-19 en el Hospital de Ate.

En medio de dicha entrevista, ‘Puchito’ manifestó su indignación al revelar que vio en redes sociales una información que reportaba la falsa muerte del cómico.

“Quiero denunciar a las personas que ahorita me han mandado a mi Facebook que ‘La Bibi’ acaba de fallecer. Es una falta de respeto, burlarse sobre mi gran amigo”, aseveró el cómico ambulante.

‘Puchito’ indicó, además, que este hecho le generó una gran molestia debido a que él mismo ha vivido los estragos del coronavirus, por lo que sabe perfectamente que una persona que padece esta enfermedad no debe ser motivo de bromas.

“Yo he estado entre la vida y la muerte, he tenido el 70% de mis pulmones destruidos y esta situación no es para jugar”, señaló el cómico en el set de Tengo algo que decirte.

Hermanos de ‘La Bibi’ dan detalles de recuperación del cómico

Durante una entrevista con Magaly TV, la firme, los hermanos de Miguel Ángel Campos Aliaga ‘La Bibi’ dieron a conocer cómo es que este viene recuperándose de la COVID-19.

‘Jhonny Carpincho’ detalló que, felizmente, el cómico no ha necesitado utilizar un respirador mecánico.

En otro momento, se informó también que ‘La Bibi’ se encuentra estable, pues su saturación de oxígeno en la sangre logró subir hasta un 95%.

