El fallecimiento de Héctor Mickeith, o ‘Juanito Sirenita’, como era conocido en redes sociales, enluta a México. La noticia fue anunciada por su amigo y también influencer, Gabriel Montiel, más conocido como Werevertumorro.

El hecho se hizo tendencia luego de la publicación del youtuber. “No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo que pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una v... y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo, Héctor. Te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD”, escribió.

PUEDES VER Denuncian a hombre que arrastró a un can con una moto en México

Mickeith falleció a los 25 años producto de escoliosis, una anomalía congénita en su columna vertebral. Será recordado por su gusto por la película de Disney, La Sirenita.

‘Juanito Sirenita’ es el personaje de voz aguda y peculiar ropa rosada que el actor popularizó en redes sociales, llegando al punto de ser el eje de memes, videos, stickers y bromas virales. Además, también fue músico, deportista y apasionado del teatro.

“Tengo una condición médica que se llama escoliosis, que es una desviación de la columna. Me hace un poquito diferente a todos ustedes, en cuestión física, pero eso no me ha impedido absolutamente nada de lo que he querido hacer. Me he divertido, he salido adelante y me valen m... las críticas, porque yo sé lo que soy“, contó Héctor en uno de sus videos publicados en su red social oficial.

Su carrera comenzó a los ocho años y sus estudios actorales lo llevaron a probar suerte en los escenarios teatrales y en el doblaje, donde se desarrolló profesionalmente.

También fue aficionado de los deportes y practicó fútbol hasta los 16 años, cuando tuvo que abandonarlo debido a la enfermedad que padecía. Tal fue su afición por el fútbol que ‘Juanito Sirenita’ incursionó en el mundo del arbitraje.

Destacó también en el ámbito musical, poseía gran talento para tocar la guitarra y la batería, aptitudes que aprovechaba para potenciar su carrera sobre los escenarios.

Debido a su incursión en los clips de Werevertumorro se fue ganando el cariño de los internautas, quienes lo motivaron a crear su propio canal de YouTube, donde tuvo más de 450.000 suscriptores y sus videos llegaron al millón de vistas.

“Tal vez me hayan visto en algunos momazos, en algunos memingos, yo soy este compa (Juanito), pero precisamente me estoy presentando en este momento, pues este muchacho no está aquí, éste que ven en estos momentos, pues el verdadero Héctor, ese es un personaje que yo interpreto, Juanito Sirenita”, expresó el mexicano en su primer video compartido en la red social, en 2018.

Las últimas publicaciones que compartió fueron retuits sobre fútbol y videos cómicos de situaciones policíacas. En diversos mensajes motivaba a las personas a “echarle ganas, porque si yo he podido, ustedes también”.