Doctora Ana María Polo exige uso de mascarillas con singular foto: “Tápate la boca, he dicho”

Ana María Polo es consciente de que, en estos tiempos, es fundamental el cuidado de la salud para evitar la propagación del coronavirus. Por ello, decidió realizar una singular publicación en su cuenta de Instagram.

El último lunes 17 de agosto, la recordada conductora de Caso cerrado alentó a sus seguidores a cumplir con el uso de mascarillas, el cual reduce, en gran porcentaje, el contagio de la temida enfermedad.

En su post de Instagram, la popular doctora Polo colocó una foto suya en blanco y negro, en la cual lucía una mascarilla con la frase “He dicho... Tápate la boca”.

Ana María Polo promueve uso de mascarillas contra el coronavirus

Además, Ana María Polo acompañó dicha publicación con el lema “¡No falles! ¡Es esencial!” y los hashtags #HeDicho #TapateLaBoca #usamascarilla #usacubrebocas.

¿Por qué Ana María Polo se alejó de la televisión?

En octubre de 2019, Ana María Polo sorprendió a sus fans al anunciar el fin de su programa Caso cerrado, el cual se emitía por Televisa desde el año 2001.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo la presentadora a la agencia Associated Press.

La popular doctora Polo, quien radica en Estados Unidos, optó por alejarse de la televisión para trabajar en una película que girará en torno a su espacio televisivo sobre denuncias.

