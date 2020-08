Actriz Rose McGowan acusa de abuso sexual al cineasta Alexander Payne

La actriz Rose McGowan, conocida por su papel en la película Hechiceras, acusó al cineasta Alexander Payne de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años.

La artista estadounidense difundió su versión de lo sucedido a través de Twitter. Cabe destacar que ella es una de las voces con más eco en el movimiento #MeToo en contra del abuso sexual.

PUEDES VER Natalie Portman se defiende de las críticas de Rose McGowan

La actriz Rose McGowan, conocida por su papel en la película ‘Hechiceras’. Foto: Instagram

“Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno softcore (porno blando) que dirigiste para Showtime con otro nombre”, escribió McGowan al inicio de los tuits.

“Todavía recuerdo tu apartamento (en el barrio de Los Ángeles) de Silver Lake. (...) Me dejaste en una esquina después. Tenía 15 años”, señaló la actriz de la cinta Scream (1996).

Sin embargo, Rose McGowan aclaró que no busca “destruir” al director o a su carrera, pero sí espera que este reconozca lo sucedido y le brinde “una disculpa”.

Rose McGowan aclaró que no busca “destruir” al director o a su carrera. Foto: Instagram

Luego, dio detalles de lo que la motivó a hacer pública la denuncia. “Durante años creí que las relaciones sexuales que tuve con un hombre eran una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí”, explicó la intérprete también conocida por su papel en la serie Charmed (1998-2006) y por la cinta Grindhouse (2007).

“Hice una prueba para él con 15 años. Después de mi experiencia con él dejé la actuación por completo hasta que fui ‘descubierta’ con 21 años”, agregó.

Rose McGowan explicó que le llevó mucho tiempo comprender que fue víctima de abuso sexual. Foto: archivo

Rose McGowan explicó que le llevó mucho tiempo comprender que fue víctima de abuso sexual. “Si intentas tener sexo con una menor estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta”, afirmó la actriz.

Hasta el momento, el cineasta Alexander Payne no ha respondido a la denuncia de la artista, de 46 años. Sus trabajos en las películas Entre copas (2004) y Los descendientes (2011), lo llevaron a ganarse dos Oscar. Su filmografía incluye a cintas como A propósito de Schmidt (2002) y Nebraska (2013).

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.