Alejandra Baigorria le hizo frente a la pandemia y otras situaciones para poder salir adelante con su negocio de venta de ropa en Gamarra. Sin embargo, esto no fue nada fácil, según confesó ella misma en televisión nacional.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ sorprendió a más de uno al dar a conocer que su empresa estuvo cerca de irse a la quiebra en algún momento.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado. Hay altos y bajos, pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de crecer, de reinventarse”, contó la modelo a las cámaras de América Espectáculos.

Alejandra Baigorria también alentó a los empresarios peruanos a luchar por sus sueños con perseverancia y sin preocuparse de lo que hagan sus colegas. “Hay competencia, siempre va a haber, pero uno nunca debe mirar al lado, debe pensar que el sol sale para todos... Cuando uno ayuda y no está lleno de envidia, le va mejor”, comentó la integrante de Esto es guerra.

Alejandra Baigorria pide mesura a quienes visiten su negocio en Gamarra

Luego de que el Gobierno permitiera la reapertura de centros comerciales como Gamarra, Alejandra Baigorria les recomendó a sus clientes que tuvieran mesura al momento de asistir a su local.

“Les pido mesura y tranquilidad. No venga todo el mundo porque sino nos cierran Gamarra. A los mayoristas que quieran venir a reactivarse con las ventas, ya lo saben, vengan en orden, estén tranquilos, siempre manteniendo el metro de distancia y con su mascarilla”, dijo la empresaria, en un video publicado en Instagram.

