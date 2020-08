Tula Rodríguez no es ajena a las redes sociales y esta vez utilizó su cuenta de Facebook para recodar aquel 17 de agosto, fecha en que, lamentablemente, su esposo Javier Carmona tuvo un derrame cerebral y luego fue diagnosticado con encefalopatía hipóxica, una condición que se origina cuando falta oxígeno en el cerebro.

“Hace dos años, un 17 de agosto como hoy a las 6.50 p. m. llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal, quizás pudiste ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina este con nosotros”, escribió la conductora de televisión.

En su mensaje, Tula Rodríguez remarcó que el exgerente de televisión no quería separarse de su familia. Incluso antes de que sea trasladado a emergencias de una clínica privada pidió esperar a su hija porque quizá temía no volver a verlas.

“Durante la ruta orábamos para que Dios tome el control de tu vida...y Valentina te abrazaba y te decía lo mucho que te amaba y tú lleno de esa fuerza, que no sé de donde las sacaste, nos decías que éramos lo que más amabas en la vida”, continuó la empresaria.

En la publicación que compartió la exvedette, a través de su red social manifestó que Javier Carmona siempre demostró un gran amor por Valentina, la niña que procrearon durante su matrimonio.

“Tranquila gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va estar bien”. Lo demás es historia...”.

En el párrafo final, Rodríguez recordó que su esposo siempre le decía que a pesar de las desgracias o penas “La función debe continuar”. Por lo que, según publicación de la también actriz “a veces quisiera gritar, llorar, estar en cama todo día. Sé que la función no puede parar y ahora más que nunca no podemos debilitarnos, no lo permitirías. Hoy nuestra vida dio un giro se 360°, ahora yo soy la cabeza de la familia y amo cuidarlos”.

“Hoy descubrí́ que no hay mejor acto de amor, que cuando solo con mirarnos y sin hablar nos decimos cuanto te amamos. Te amo como el primer día Javier, ahora y siempre. Y agradezco a Dios que me haya permitido ser yo, tu esposa, la última persona en hablar contigo y me quedaré con lo que hablamos hasta el final de mis días”.

Como se recuerda, Tula Rodríguez, durante la transmisión de su programa, reveló que se encargará de velar por la salud de su esposo ahora que se encuentra internado en su hogar después de quedar en estado vegetativo.

Tula Rodríguez se casó con Carmona en el 2012 y desde aquella fecha se volvieron inseparables. Pese a la enfermedad de Javier, la conductora no ha dejado de estar al pendiente de la salud de su esposo.

