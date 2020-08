‘Angélica’ es una serie de tres episodios de 20 minutos cada uno para ser vistos en tres días consecutivos. En cada episodio se descubrirá la vida de una mujer de 45 años cosmopolita, culta y con sensibilidad artística.

Es protagonizada por Tatiana Astengo (caracterizada en la foto que acompaña esta nota). Angélica parece tener la vida resuelta, pero un día, encerrada en el baño de su casa, descubrirá que está engañándose a sí misma y que desde hace mucho tiempo está tolerando lo intolerable. Se estrena en octubre. Entradas en tevi.live.

¿Cómo así Raúl Tola escribe ‘Angélica’ para ti?

‘Angélica’ es un proyecto que surge desde que se creó la plataforma digital tevi.live en plena pandemia. Encabezado por Alfonso Dibos, Lucía Caravedo, Cinthia Delgado, Gonzalo Figari y Enid ‘Pinky’ Campos, nació por la necesidad de crear contenidos. Entiendo yo que Cinthia convoca a Raúl para su proyecto y luego decidieron invitarme a formar parte. Obviamente a mí me hizo mucha ilusión y sentí seguridad con tremendo equipo.

Te dirige, desde Europa, Cinthia Delgado. ¿Cómo es este nuevo tipo de ensayos a distancia, pero a la vez tan cercano con la tecnología?

Ahora que hemos dejado a un lado nuestras propias actividades en nuestros países es que damos uso a las facilidades que nos brindan las varias apps de comunicación por internet para juntarnos y acercarnos a pesar de la distancia. Es maravilloso que recién podamos juntarnos entre países, realizar coproducciones y unir lazos. Ya tuvimos nuestro primer encuentro para cuadrar cosas de guion y Raúl está muy entusiasmado como todos, y humildemente nos invita a colaborar con él.

Durante la pandemia se han mostrado nuevas alternativas de difusión, pero algunas voces se han mostrado en contra. ¿Qué opinas?

Lo que me parece es que este nuevo lenguaje ha llegado para quedarse y está atrayendo a un nuevo público que el teatro convencional hace buen rato no lograba. El artista tiene necesidad de comunicar, y esta pandemia no va a limitar eso.

‘De vuelta al barrio’ ha retomado las grabaciones. ¿Por qué decidiste salir?

Para este año tenía unos proyectos muy interesantes a los que quería dedicarme con responsabilidad, por eso decidí dejar la serie, me demandaba muchas horas del día y sumándole la lejanía iba a ser imposible hacer otras cosas, siempre agradecida con Gigio Aranda porque me brinda personajes que me divierten tanto y además me permiten con libertad seguir creando, pero finalmente pasó lo que pasó y aquí estamos haciendo otras cosas sin dejar de comunicarnos y creando.

