Susan Ochoa revela que sufre discriminación en redes y respalda a Renata Flores y Dina Páucar por insultos racistas

Susan Ochoa también es otra de las artistas que se reinventa y está a pocos días de lanzar su show virtual. Con un nombre ya ganado, la peruana que levantó dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar opinó sobre el caso de discriminación que sufrieron Renata Flores y Dina Páucar en redes sociales.

La intérprete de “No me dejes sola” recordó el duro caminó que recorrió para darse a conocer y también los actos de racismo en su contra, que, lamentablemente, aún prevalecen.

¿Qué te inspiró a crear “Confesión de amor”, tema que estás próximo a lanzar?

Es una canción que la compuse pensando en mis hijos y como madre. Ellos nos dedican canciones, pero no hay muchas donde les decimos sobre todo el amor que sentimos por ellos. El 28 de agosto la lanzaré y el 29 la cantaré por primera vez en mi show.

Este show lo harás con todo tu equipo, ¿imagino que respetarán todos los protocolos de bioseguridad?

De todas maneras, tendrá que ser así, ya lo habíamos anunciado desde haces semanas atrás. Tenemos que cuidarnos mucho, es la verdad, pero con las ganas de seguir trabajando. Por el momento no podemos hacer un concierto en vivo porque nuestra salud estaría en riesgo.

¿Las entradas tendrán un precio establecido o estarán separadas por zonas como anunció la banda de rock Mar de Copas?

No, es una sola. Si hay cuatro, cinco o más personas en una sola… lo puede ver toda la familia con una sola entrada.

Es un solo ticket y no tendría sentido hacer eso (poner diferentes precios). Está a un costo accesible (S/ 30) para que todos me acompañen este día.

Renata Flores dijo en una entrevista que la discriminaron en redes por cantar en quechua y Dina Páucar denunció que recibió insultos racistas en su contra por parte de una usuaria ¿qué opinión tienes al respecto?

Está permanente (el acoso en redes). He escuchado la música de ambas y me encantan. A mí también me ha pasado, he trabajado mucho vendiendo frutas o pescado, también cuidé a niños en casas. Algunas personas, no todos porque siento que más me quieren, me tratan mal. Creo que esas personas no viven felices y empiezan a atacar. Muchas veces me han dicho: ‘mira a esa empleada del hogar’. Yo sinceramente no tengo problema con eso porque lo he contado con mucho orgullo, ya que ha sido parte de mi lucha y sacrificio de poder seguir trabajando.

¿Qué les dirías a Renata Flores y Dina Páucar?

Simplemente estamos tratando de alegrar al público que nos quiere seguir, a nadie se le obliga. Hay gente desatinada y les quiero decir a las chicas (Renata Flores y Dina Páucar) que no se sientan ofendidas por nadie porque a esa gente les falta amor, cariño y mucha paz en su corazón.

Volviendo a tu show, en este concierto virtual ya no sentirás el calor del público

Es súper diferente, no es lo mismo… ellos te transmiten esa energía. Ese momento no la cambio por nada del mundo, pero ahora nos tenemos que reinventar, la música no puede parar. Muchas veces con la música saco todo lo que hay en mi corazón y trato de transmitirle eso a mí público. Es una transmisión en vivo (lo aclara), porque muchas veces dicen en vivo y no lo son.

¿Cómo has estado enfrentando todos estos meses de pandemia y falta de trabajo?

He estado componiendo y viendo el tema de la música, que es lo que más amo. Yo he estado viviendo de los shows que anteriormente he hecho y sigo aún (solventándose de sus ahorros). Ahora estoy haciendo shows virtuales como todos.

Cuando inició la pandemia y se supo que esto tomaría tiempo, ¿pensaste en dejar la música para dedicarte a otra cosa?

Dejar la música totalmente, no, pero sí dedicarme a otros negocios porque no se sabe cuándo va a acabar esto. Aún lo sigo evaluando, no lo he descartado porque yo tengo familia, niños... también tengo a mi esposo que me apoya. Los dos estamos viendo la mejor manera de salir adelante, sin dejar la música que es lo que me apasiona. De repente me ven incursionando en otra cosa, pero mientras no lo concrete no lo puedo decir. Estoy evaluando porque los ahorros no duran para siempre. Todo es gasto.

Voy a seguir trabajando en la música y no la voy a dejar por nada del mundo.

Actualmente se ha visto a varios personajes del medio artístico que se han sometido a la manga gástrica, procedimiento que tú también pasaste

Por supuesto. Agradezco al doctor por ayudarme con mi sobrepeso. Mi papá falleció de diabetes y yo soy de las personas que subo muy rápido de peso. Tenía mucha ansiedad estaba con 17 kilos de más y se me dio la oportunidad de hacerme la maga gástrica y feliz de la vida. Ahora trato de mantenerme en mi peso y no me da mucha hambre.

¿Te sientes bien actualmente?

Sí, en la cuarentena subí un poquito de peso porque yo soy la que cocino para mis hijos y pico. Pero no es que tenga el hambre de antes, me siento bien y estoy contenta.

Las entradas para el show virtual de Susan Ochoa la pueden adquirir en la página de Joinnus.

