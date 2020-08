Patty Wong tras denunciar a expareja por violencia: “El agresor se sentó como si nada, le dieron cabida”

Patty Wong respondió a la acusación que hizo su expareja Federico Barone en el programa Magaly TV, la firme. La empresaria desmintió que lo haya agredido durante los años de convivencia que mantuvo con él.

En una entrevista para Domingo Al Día, la dueña de Aló Chifa aseguró que teme por su vida luego de denunciar al padre de sus hijas por el delito de violencia física y psicológica.

Patty Wong se mostró indignada porque hay quienes no creen en sus palabras y salen en defensa de su expareja. “¿Quieren verme muerta para reaccionar? ¿Dónde está la justicia? Por eso que no se erradica la violencia contra la mujer, porque es muy fácil que tú te sientes y dañes la honra de otra”, expresó al borde del llanto.

La empresaria señaló que el italiano la agredió en “varias oportunidades”. “Sí, varias veces. Mira lo que está pasando ahora por denunciar, no me están creyendo que yo tengo un agresor, está obsesionado, me acosa”, lamentó la exmodelo.

Aseguró que es imposible que lo haya agredido. “Él mide más de 1.85. es un hombre que entrena y ¿es posible que le pueda hacer eso?”, cuestionó.

Según Patty Wong, el italiano la amenazó con destruir su imagen antes de ser entrevistado. “Cuando estábamos en la pandemia yo ya no tenía los restaurantes. Él me dijo que lo único que me quedaba era mi imagen y que la iba a destruir”, agregó.

La exmodelo se mostró indignada por el espacio televisivo que se le dio a su expareja Federico Barone para dar sus declaraciones.

“Es bien fácil difamar a las personas, dañar la honra, inventar. Porque mañana puedo hacerme cosas y decir “mira lo que me hizo. El agresor se sentó como si nada, le dieron cabida ¿qué puedo esperar? ¿Qué se puede esperar después de eso? Y que encima me vean a mí como la agresora”, señaló la empresaria.

Cabe destacar que Patty Wong planea denunciar a Magaly Medina por difamación. “Tendrá que demostrar todo porque iré hasta el final”, expresó.

