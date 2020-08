Magaly Medina brindó una entrevista para Día D durante su llegada al asentamiento humano María de los Ángeles de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo, donde entregó 12 toneladas de donaciones entre ropa y víveres a más de 600 familias de la zona.

La conductora de televisión se mostró afectada al hablar de las víctimas que ha cobrado la COVID-19. Una de ellas fue su prima política, de quien no pudo despedirse debido a las restricciones en estos casos.

Magaly Medina entregó donaciones en el asentamiento humano María de los Ángeles de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo | Foto: Difusión

“Al comienzo de esta pandemia murió una prima mía, que me enseñó lo que es la generosidad. Fue de un día para otro, se contagió porque trabajaba para una parroquia haciendo labor social. Se murió y nadie se pudo despedir de ella, ni siquiera pudimos ir a un cementerio a enterrarla. Es doloroso y chocante”, expresó la conductora.

Luego la reportera le preguntó qué ha sido lo que más le ha golpeado de esta pandemia. Magaly Medina no pudo evitar conmoverse al confesar que teme por la salud de su padre.

Magaly Medina no pudo evitar conmoverse al confesar que teme por la salud de su padre. Foto: Instagram

Aseguró que los ancianos, en muchas ocasiones, no reciben la misma atención en los centros de salud cuando se contagian de coronavirus.

“(Lo más me ha golpeado es) ver que la gente se muere de hambre. Yo ruego porque mi papá no se enferme, porque no hay hospitales. Si te vas a una UCI, van a privilegiar a alguien que tenga más posibilidades que un anciano”, mencionó la presentadora.

“Para nosotros, los ancianos no son personas desechables, él tiene 90 años, pero a mi padre lo necesito. Me gustaría que tenga una cama UCI el día que se ponga mal”, agregó.

Magaly Medina espera que más ciudadanos y figuras de la televisión se sumen a entregar donativos a gente afectada por la crisis de la pandemia. “La vida ha sido generosa conmigo, quiero devolver un poco”, finalizó.

