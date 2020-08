Julián Zucchi sufrió un accidente doméstico cuando estaba lavando los platos. La pareja de la ex chica reality Yiddá Eslava mostró en las redes sociales cómo quedó su mano tras acudir a emergencias.

“Escribo mientras espero porque no puedo hablar en emergencias. Tranquilos no es nada grave me corté entre los dedos limpiando los platos”, escribió el argentino en su cuenta de Instagram.

El exintegrante de Combate reveló que le pusieron tres puntos en la mano. “Soy diestro, ahora no puedo ni lavarme los dientes”, mencionó al mostrar el resultado de la intervención.

También agradeció a sus seguidores por preocuparse, ya que recibió decenas de mensajes de usuarios que se alarmaron al ver las imágenes en sus historias de la red social.

“No es nada grave, felizmente”, aclaró el actor de la película ‘Sí, mi amor’ que protagonizó junto a Yiddá Eslava.

Como se recuerda, Julián Zucchi se prepara para convertirse en padre por segunda vez. Él y la peruana publican constantemente divertidos videos de los quehaceres de la casa, donde demuestran la complicidad y el amor que mantienen en su relación.

Solo hace unos días, Yiddá Eslava lo retó a ponerse una falsa barriga de 5 kilos para que sienta qué es ser una mujer embarazada. “Tuvo que estar en la calle y hacer todas sus actividades por 9 horas con la panza. Con esto más papás entenderán que no es fácil llevar una barriga”, dijo la ex chica relity en Instagram.

