Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron un fuerte intercambio de palabras el último lunes en Esto es guerra.

¿Qué ocurrió? La popular ‘Chinita’ aseguró que la ‘Chica selfie’ hizo trampa durante una de las competencias del reality, sin imaginar que esta le contestaría de mala manera.

“Jazmín, con todo respeto, a ti te pagan para conducir, no para estar mirando... ¿Por qué se fija en mí? Hay muchas personas que han estado soplando y yo no he soplado”, manifestó bastante fastidiada la joven modelo.

Este comentario generó la indignación de Jazmín Pinedo, quien le increpó a Rosángela Espinoza por su forma de expresarse. “Rosángela, respetos guardan respetos, ya hemos hablado de esto en varias oportunidades”, aseveró.

Seguidamente, ‘Rous’ le exigió a la conductora de Esto es guerra, de forma prepotente, que mostrara “pruebas, imágenes”. Ante ello, la animadora respondió “Esta es la última vez que te voy a pasar estas faltas de respeto porque son innecesarias. Tú estás compitiendo y yo estoy conduciendo, y parte de ello es defender a mi equipo (‘Los guerreros‘)”.

Seguidamente, Jazmín Pinedo le reclamó a la producción que se cumpla con el protocolo de detener la competencia cuando alguien intente hacer trampa. “Si hay una regla marcada y las cosas no se están dando tengo que decirlo, no es nada en contra de ti (a Rosángela Espinoza)”, señaló.

