Anahí de Cárdenas desmiente falsa afirmación sobre su muerte: “Estoy acá”

La actriz peruana Anahí de Cárdenas es ejemplo de valentía para millones de personas que padecen de cáncer. Sin embargo, esto no ha evitado que sea víctima de inescrupulosos cibernautas que, en más de una ocasión, anunciaron su muerte a través de las redes sociales.

Esta vez, una nueva afirmación sobre su supuesto fallecimiento confundió a sus seguidores por lo que la exmodelo salió a desmentir el tema a través de su cuenta de Twitter.

“Amigos, no crean todo lo que leen. Comprueben sus fuentes por favor. No me he muerto, acá estoy aún. No se van a librar de mí tan fácil. Gracias por hacerme sentir súper famosa, pero, ¡hay noticias más importantes! ¡Un abrazo!”, escribió la artista en la mencionada red social.

Anahí de Cárdenas también pidió a sus seguidores constatar cualquier tipo de información y evitar creer en mentiras que lo único que generan es confusión.

“Me siento halagada de que sientan que tienen que publicar información así, en realidad eso me hace sentir súper famosa. Es bien estúpido, pero me siento como Menudo o Salserín. No he muerto, amigos, estoy acá, pero gracias por hacerme sentir súper famosa”, afirmó la también cantante.

“Por otro lado, es bastante alarmante porque el ‘fake news’ es el pan de cada día. Amigos, les recomiendo que verifiquen siempre sus fuentes. No crean todo lo que leen, lo que vean en internet, verifiquen sus datos. No creo que la cadena de noticias haya publicado esta foto, me imagino que es un meme, o alguien que se quiere pasar de gracioso. Ayudemos a no propagar información falsa porque nos afecta a todos”, agregó en sus redes sociales.

Como se recuerda, desde que la modelo anunció que padece de cáncer, tomó la decisión de compartir el proceso de su enfermedad mediante sus redes sociales. Actualmente, también publica mensajes para apoyar a las personas que pasan por la misma situación.

