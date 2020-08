¡Recordar es volver a vivir! ‘Timoteo’ reaparece en TV el Día del Niño [VIDEO]

‘Timoteo’ fue uno de los personajes infantiles más entrañables de la televisión peruana en los años 90. Por ello, este domingo 16 de agosto, miles de televidentes se emocionaron al volver a ver al carismático dragón en el set de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

El programa de América TV preparó una edición especial por el Día del Niño, en la cual el tierno personaje interpretado por Ricardo Bonilla se enfrentó en un divertido duelo de cocina con la cantante de cumbia Ana Kohler.

Con el apoyo del conductor de televisión Juan Carlos Orderique, ‘Timoteo’ enseñó sus habilidades en la cocina y se volvió tendencia en Twitter, demostrando que, a pesar de los años, continúa conmoviendo a todos aquellos que vivieron su infancia viéndolo en la pantalla chica, acompañado por Karina Rivera y, más tarde, por María Pía Copello.

“Jamás pensé ver a ‘Timoteo’ enfrentarse a Ana kholer en un concurso de cocina”, “Hace uff no escribo, pasé por aquí a decir que amo a ‘Timoteo'” y “Escuchar hablar a ‘Timoteo’ me transporta en el tiempo, cuando me lavaba los dientes junto a su comercial para irme a dormir”, fueron algunos de los comentarios que dejaron quienes sacaron su niño interior al ver al tierno dragón nuevamente en televisión.

Ricardo Bonilla emocionado por ‘revivir’ a ‘Timoteo'

Hace unos días, Ricardo Bonilla contó lo feliz que estaba de poder volver a darle vida a ‘Timoteo’ después de cuatro largos años.

“Mi corazón estaba muy acelerado, tenía que ponerlo bonito porque había estaba guardado. Además, sentí emoción de llegar a los estudios de Pachacámac. Me encontré con muchos amigos que no veía hace mucho tiempo en el canal, como Orderique y Ethel”, expresó el actor.

