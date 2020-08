Renata Flores confiesa que menosprecian su música porque la canta en quechua

Renata Flores, quien fue bautizada como la ‘Reina del inka trap’ por el The New York Times, tiene un gran compromiso de seguir difundiendo el idioma quechua a través de sus canciones.

A sus cortos 19 años, la joven artista contó a Trome que ha sufrido de discriminación por sus raíces ayacuchanas plasmadas en su arte. Además, reveló que muchas personas no hablan sus lenguas natales por miedo a la humillación.

Como se recuerda, Renata Flores ganó gran notoriedad en el medio artístico cuando interpretó la canción “The way you make me feel” de Michael Jackson en quechua. Ante ello, la cantante señaló que nunca sintió “vergüenza” de hacerlo de esa manera.

“Vergüenza no tenía. No me importaba mucho lo que dirían de mí si canto en quechua. En Ayacucho hay muchos jóvenes que cantan en quechua. El miedo era por subirme al escenario”, comentó al medio local.

Renata Flores contó que muchos jóvenes de su generación ya no quieren hablar en quechua por miedo a la discriminación.

“Es el miedo a la discriminación, a que te miren diferente. Eso pasaba con mi abuelita. Siempre la recuerdo porque cuando me acompañaba a algunas actividades a mi colegio o a algún cumpleaños yo sentía esa discriminación hacia ella. Y yo me preguntaba por qué sucedía esto. Los prejuicios eran algo normal”, recordó.

Asimismo, Renata Flores también confesó que fue víctima de discriminación en redes.

“Me han dicho serrana. Algunas personas creen que ser serrana está mal (…) Hay comentarios que también menosprecian mi música porque la hago en quechua. Eso a veces me pone un poco triste”, mencionó.

“El quechua es un idioma tan lindo... Por medio del idioma se puede ser más solidario”, agregó.

