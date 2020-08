Patty Wong se volvió a referir sobre el escándalo en que se encuentra tras acusar a su expareja Federico Barone de haberla agredido.

La empresaria dio una entrevista al programa Domingo al día y se defendió su aún esposo, quien aseguró que fue la modelo la agresora.

PUEDES VER Patty Wong difundió imágenes de grabaciones con La banda del Chino [VIDEO]

Patty Wong revela que su expareja Federico Barone acosa y la amenazó con acabar su imagen

Ante esto, Patty Wong se mostró muy indignada y reveló que Federico Barone la amenazó con destruir su imagen, ya que ella no quería continuar con la relación.

“Yo tengo un agresor (refiriéndose a Federico Barone) durante años que está obsesionado, que me acosa y que para él no es negociable que yo no vuelva con él… tengo las pruebas. Siempre me dijo que iba a acabar con mi imagen, yo lo subestimé”, dijo Patty Wong.

“Cuando estábamos en la pandemia, yo ya no tenía los restaurantes. Él me dijo que lo único que quedaba era mi imagen y que la iba a destruir”, agregó.

Asimismo, Patty Wong manifestó su impotencia tras ver a su expareja en el programa de Magaly Medina.

“El agresor se sentó como si nada, le dieron plaza, cabida, ¿qué puedo esperar después de eso? Y que encima a mí me vean ahora como la agresora. No solamente hablan mal de mí, sino han dañado un trabajo de tantos años”, mencionó.

Como se recuerda, la polémica se levantó cuando un extrabajador de la dueña de chifas la denunció por despido. En ese momento, la empresaria contó que su exempleado fue sacado por un tema de robo en el local de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió antes de la pandemia.

“Su contrato venció, no se le despidió. No se le vio conveniente renovarle, se le dio las liquidaciones como corresponden con la ley (…) Para mí fue como un shock verlo ahí (en el programa de Magaly Medina). Hay muchas contracciones”, señaló Patty Wong, quien está convencida que su expareja está detrás de la denuncia.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.