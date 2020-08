Patty Wong demandará a Magaly Medina y a exempleado: “Iré con todo hasta el final”

Patty Wong no se quedará con los brazos cruzados luego que un extrabajador saliera en el programa Magaly TV, la firme a denunciar públicamente de haberlo despedirlo en medio de la pandemia.

La empresaria señaló que separó a Ronald Arquiñigo Espinoza por un incidente de robo en su local de San Juan de Lurigancho donde él era el único que tenía la clave de acceso al lugar. Además, dejó en claro que no lo despidió, ya que optó por no renovarle el contrato. El hecho ocurrió antes que se destara la pandemia a nivel mundial.

Tras las series acusaciones en su contra, Patty Wong conversó con Trome y aseguró que demandará a su exempleado, a Magaly Medina y al programa de ATV por haberla calumniado, según su versión.

“Han dañado mi imagen, la de mi empresa y me obligaron a ventilar mi vida personal para aclarar esto. La señora (Magaly Medina), el programa y Ronald tendrán que demostrar todo lo que han dicho sobre mí porque iré con todo hasta el final”, dijo la modelo al medio local.

Asimismo, Patty Wong señaló que no hay una denuncia formal en su contra por parte de Ronald Arquiñigo Espinoza.

“No hay ninguna denuncia, ni carta notarial de él. Solo se sentó ahí a hablar (en Magaly TV, la firme). He probado que no se le despidió, solo no se le renovó el contrato que vencía el 29 de febrero”, comentó.

Asimismo, Patty Wong contó detalladamente en qué contexto se dio la separación del hombre.

“El 3 de marzo sufrí un robo en mi local y la policía determinó que había sido perpetrado por una persona que trabajaba en el local. Además, esa persona tenía la clave y llave, y él la sabía, por eso se vio conveniente no renovarle el contrato, porque también cuando se le interrogó entró en contradicciones, pero se le pagaron todos sus beneficios y tengo documentos. Esto quiero cerrarlo aquí porque iré por la vía legal”, explicó.

