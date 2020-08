Antonella De Groot se mostró muy indignada en sus redes social por un incidente que vivió junto a su pareja en un conocido restaurante.

A través de su cuenta de Instagram, la joven madre denunció públicamente al establecimiento por haber puesto en peligro la integridad de su pareja al servirle un plato que contenía, según ella, un clavo y no hacerse responsable de lo sucedido.

Mauricio Diez Canseco: Antonella De Groot denuncia a restaurante de la Costa Verde por venderle comida con clavos

“El día de hoy (sábado 15 de agosto) fui a cenar a Bahia Bordemar de la Costa Verde, mientras mi novio comía su plato sintió un raspón en el paladar, y cuando lo saca nos damos con la sorpresa que era un clavo filudo y largo. Gracias a Dios no se lo tragó, el mesero vio el preciso momento cuando se lo sacó de la boca (el clavo) y luego se llevó el plato”, dijo en sus redes sociales.

Tras el incidente, la exesposa de Mauricio Diez Canseco fue a hablar con la administradora, pero esta la derivó con un supuesto abogado del restaurante, quien evadió la responsabilidad e incluso amenazó a la pareja, según se escucha en el video que compartió Antonella De Groot en Instagram.

“Pedimos que venga la administradora, quien nunca llegó y tuvimos que buscarla, nos comunicó por teléfono con el abogado (de nombre Joseph) para que este nos diga ‘dudo mucho que haya pasado eso’ (...) Encima que encontramos un clavo en la comida, nos amenazan que nos van a buscar”, comentó.

“Más que indignación, sentimos que es una falta de respeto. No vayan a comer a este restaurante y no den un sol en un lugar que no cuida a sus clientes”, finalizó la expareja de Mauricio Diez Canseco.

