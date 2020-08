Christian Yaipén, Pedro Loli, Kike Farro, Rodrigo Tavela y Pepe Menis volvieron a reunirse con sus seguidores tras estar cuatro meses alejados de los escenarios, pero esta vez lo hicieron en un concierto virtual por Fiestas Patrias.

El Grupo 5 hizo bailar al público en sus casas con sus más emblemáticos temas, pero una de las grandes sorpresas fue que el músico de 26 años se animó a cantar “Valicha” en quechua.

En el video se lo puede ver interpretando el tema, mientras es acompañado por un elenco de baile vestido con trajes típicos. “Primera vez que canto en quechua”, confesó durante el show que duró alrededor de tres horas.

Como se recuerda, durante la cuarentena el Grupo 5 motivó a sus seguidores a acatar todas las medidas de higiene y no salir de casa. Por eso, Christian Yaipén realizó algunos conciertos gratuitos a través de sus redes sociales por fechas especiales como el Día del Padre.

Además, hace algunas semanas expresó que los espectáculos masivos no deberían volver hasta que haya una vacuna para el COVID-19, ya que puede ser peligroso para el público.

“De manera personal, considero que hasta que no haya una vacuna, los conciertos con público no deben volver. No me parece lógico pagar una entrada para contagiarme y eventualmente morirme”, dijo a Somos.

Mientras tanto la agrupación no para de trabajar y hace poco lanzó un nuevo tema de salsa junto a César Vega titulado “Mi buen amor”, una pieza musical de Gloria Estefan.