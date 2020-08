Gloria Estefan está de regreso. La cantante cubana reveló su nuevo álbum Brazil305, con el que vuelve a la música después de siete años alejada de los escenarios.

La nueva producción de la artista de 62 años promete convertirse en la preferida de los amantes de la música, ya que la discografía tiene una gran combinación de emociones y energías, acompañadas de ritmo con sabor a Brasil.

Se conoce que algunos de sus temas más conocidos han sido adaptados a las melodías brasileñas. Estos siete años apartada del público le han ayudado a la cubana a reinventarse y crear un poderoso trabajo.

El retorno de Gloria Estefan con sabor a Brasil

Brasil fue el lugar escogido por Gloria Estefan no solo para grabar su más reciente álbum, sino para impregnar la esencia del mismo. Por eso, junto a Afo Verde y su esposo Emilio Estefan, produjo Brazil305 en los Estúdios Que E Sabe, en Bahía; y en los Crescent Moon Studios de Miami, en Estados Unidos.

El 13 de agosto pasado, el disco de la reconocida cantante fue lanzado en las distintas tiendas y plataformas musicales, como Spotify y Deezer. Este contiene 18 temas, entre los que destacan algunos de sus clásicos con arreglos de percusión de Laérico da Costa y el acompañamiento orquestal de samba de excelentes músicos brasileños.

Canciones de Brazil305

1. Samba

2. Un nuevo mundo

3. Cuts both ways

4. Cuando hay amor

5. Con los años que me quedan

6. Tu y yo (Here we are)

7. Hoy

8. Ayer

9. Rhythm is gonna get you

10. Mi tierra

11. Don’t wanna lose you

12. Hasta siempre

13. Mas allá

14. Abriendo puertas

15. Get on your feet

16. Here we are

17. Only together

18. Magalenha (con Carlinhos Brown)

Producciones discográficas de Gloria Estefan

En todos los años que lleva Gloria Estefan de carrera artística, ha grabado 11 álbumes y 5 producciones EP. Además, cuenta con 9 álbumes que recopilan sus mejores temas. A continuación te presentamos el listado de su discografía.

Álbumes

- Cuts Both Ways (1989)

- Into the Light (1991)

- Mi tierra (1993)

- Hold Me, Thrill Me, Kiss Me (1994)

- Abriendo puertas (1995)

- Destiny (1996)

- Gloria! (1998)

- Alma caribeña (2000)

- Unwrapped (2003)

- 90 millas (2007)

- Miss Little Havana (2011)

- The Standards (2013)

- Brazil305 (2020)

EPs

- Christmas Through Your Eyes (1993)

- Twelve Inch Mixes (1993)

- Bailando! (1998)

- Party Time! (1998)

- Unwrapped: Remixes (2004)

Recopilaciones

- Éxitos de Gloria Estefan (1990)

- Gloria Estefan Greatest Hits (1992)

- Best of Gloria Estefan (1997)

- Greatest Hits Vol. II (2001)

- Amor y suerte: Éxitos románticos (2004)

- Oye Mi Canto!: Los Grandes Éxitos (2006)

- The Very Best of Gloria Estefan (2006)

- The Essential Gloria Estefan (2006)

- iTunes Originals (2007)