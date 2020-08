Evaluna mostró su nuevo cambio de look en Instagram luego de cumplir 23 años. La cantante e hija de Ricardo Montaner sorprendió a sus fans al publicar fotografías de cómo quedo su cabello.

En la publicación, muchos usuarios expresaron su preocupación debido a que pensaban que la esposa de Camilo se había rapado la cabeza.

En las imágenes, Evaluna Montaner aparece con el cabello negro en la parte superior, pero por el filtro aparenta no tener cabello en lo que resta de su cabellera.

“Por un momento noté que te habías raspado a los costados, casi me agarra un infarto”, “Porque, te hiciste ese corte así”, “Te ves rapada de un lado y no te queda”, “Pensé que se había rapado hasta que vi bien”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

La novia de Camilo Echeverry aclaró las dudas a sus fans con un fuerte mensaje, dirigido también a sus detractores. “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué‘”, expresó la joven cantante en una historia de la red social.

En una anterior publicación, Ricardo Montaner reaccionó al ver el cambio de look de su hija. “Pero Dios”, expresó el cantante de baladas.

Camilo dedica romántico saludo a Evaluna por su cumpleaños

“Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí. ¡Gracias al Creador, que me premió con ella, sin merecerla! Prometo seguirte homenajeando, celebrando, disfrutando. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, escribió Camilo Echeverry en Instagram por el onomástico de su esposa.

