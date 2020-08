Anahí de Cárdenas confiesa que tuvo una relación tóxica y da consejo: “Quien te quiere, no te posee”

Anahí de Cárdenas, quien se mantiene muy activa desde sus redes sociales para enviar mensajes positivos y de lucha a sus seguidores, reveló un fuerte episodio que vivió en el pasado.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana compartió una imagen de un desnudo artístico y aprovechó para confesar que tuvo una relación tóxica.

Anahí de Cárdenas confiesa que tuvo una relación tóxica y aconseja a las mujeres a no dejarse manipular. FOTO: Instagram.

En su publicación, Anahí de Cárdenas contó que dicho retrato se le fue impedido de publicar en sus redes por pedido de su expareja.

“Cuando me tomé esta foto, mi pareja en ese momento, no me dejó subirla. Yo no le pedí́ permiso, ni mucho menos. Simplemente, me dijo que estaba loca si iba a subir esa foto y varias otras cosas que no vale la pena recordar. En ese momento no sabía lo que estaba pasando, ni por lo que estaba pasando”, explicó la artista.

Anahí de Cárdenas señaló que en ese momento no se percató que estaba en una relación que no era para nada sana.

“Cuando uno está en una relación toxica, muchas veces no se da cuenta. Piensa que esta clase de ‘afirmaciones’ son normales. No hay nada de normal en eso”, continuó.

La actriz también aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres que viven en una relación de ese tipo a fin de que estén alertas a las señales anormales en una romance.

“Tu cuerpo es tuyo. Es tu propiedad y de nadie más. Algo tan simple como que haya un ‘permiso’ o una ‘condición’ para algo tan simple y mundano como subir una foto a tus redes sociales, no es normal. Podemos contar las historias que queremos con nuestro cuerpo, ser sensuales, vulnerables, serias, militantes, todo. Todo lo que nosotras queramos”, indicó.

Finalmente. Anahí de Cárdenas reiteró a sus seguidoras que son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo, mente y emociones.

Anahí de Cárdenas: “Quien te quiere, no te posee”. FOTO: Instagram.

“Tú tienes el poder de hacer con tu cuerpo lo que quieras. ¡No dejes que nadie te diga que puedes o no puedes hacer! Reconquista tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Quien te quiere, no te posee. Te acompaña como un individuo en tu tránsito por la vida, haciendo tus días más felices. Alguien que te quiere no debería darte miedo. No debería asustarte el que dirá y nunca deberías hacer o dejar de hacer algo por miedo a como reaccionará. ¡Si sientes miedo, no deberías estar ahí!”, concluyó.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

