Yaco Eskenazi muestra su admiración por Nicola Porcella: “Es de valientes dejar tu país”

¡Gran amistad! Yaco Eskenazi no escatimó en elogiar a su gran amigo Nicola Porcella. En un una conversación con Estas en todas, el conductor de televisión admiró la fuerza que tuvo su excompañero del reality para dejar el Perú en plena pandemia e ir en busca de nuevas oportunidades.

El presentador de Mi mamá cocina mejor que la tuya aseguró que es de valientes emprender una nueva vida lejos de tu familia.

Yaco Eskenazi Foto: captura de Estás en todas

“Es de valientes lo que ha hecho Nicola, es de valientes dejar tu país, irte a un medio absolutamente nuevo, encarar eso no es fácil. Entonces, creo que lo que ha hecho es una decisión muy valiente: dejar a tu hijo, imagínate, no es fácil”, indicó durante la entrevista.

Asimismo, el también modelo mencionó que el popular ‘Capi’ tiene futuro en México. “Creo que lo está haciendo bien, creo que poco a poco se está ganando un lugar y creo que tiene mucho futuro. Siempre le voy a desear lo mejor y espero que se mantenga así”, sostuvo.

Por otro lado, Yaco Eskenazi dijo que le parecía bien que, tanto Angie Arizaga como Nicola Porcella hayan tomado caminos diferentes.

“Cada uno está haciendo su camino por separado y me parece chévere, me parece sano y me parece bien que cada uno por fin haya podido tomar su camino y que los dos estén bien y que les esté yendo bien”, agregó.

