El cómico Miguel Ángel Campos Aliaga, más conocido como ‘La Bibi Wantan’, se encuentra luchando contra la COVID-19. Su personaje lo llevó a la televisión peruana, motivo por el cual, es recordado por su participación en el programa Los Ambulantes de la risa.

A través de un video difundido en Facebook, el comediante hizo un llamado al público que se divirtió con sus actuaciones en la calle y en la pantalla chica.

Miguel Angel Campos Aliaga necesita ayuda para comprar sus medicinas y balón de oxígeno. Fotos: Facebook

‘La Bibi’ pidió ayuda para recibir oxígeno y el tratamiento que necesita en un centro médico para combatir el coronavirus, pues la enfermedad ha empeorado su salud de forma grave.

Con la voz casi apagada, Miguel Ángel Campos envió un conmovedor mensaje a sus seguidores: “Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. A toda esa gente que hice reír, ayúdenme por favor. Nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”

Según la hermana del cómico ambulante, él está postrado en una cama conectado a un balón de oxígeno luego de que el pasado jueves 13 de agosto, sea llevado de emergencia a un policlínico debido a que ya no podía respirar. Allí, ‘La Bibi Wantan’ dio positivo a la prueba del coronavirus.

“Él se contagió en una grabación que un canal le pidió. Un día se sintió mal de la garganta y empezó a toser y toser hasta que no pudo más y lo tuvimos que llevar al policlínico”, declaró Lady Campos, hermana del cómico, para el Trome.

Los medicamentos que necesita Miguel Ángel Campos tienen un costo de más de 700 soles. Además, para recargar el balón de oxígeno la familia gasta 200 soles.

