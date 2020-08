Eva Ayllón celebra 50 años de vida artística

¡De aniversario! Eva Ayllón, hoy 15 de agosto, celebra 50 años de su trayectoria musical. Por ello, la cantante criolla compartió esta gran alegría con todos sus fans y agradeció por el respaldo que le han brindado durante todo este tiempo.

A través de sus redes sociales, la intérprete publicó un emotivo mensaje donde expresa la felicidad que siente por haberse mantenido tantos años en el escenario.

“Un día como hoy, hace 50 años, entregué mi vida a los escenarios. Y precisamente hoy más que nunca estoy agradecida con la vida por este placer inmenso de llegar a los corazones de mi gente con mi voz. 50 años gracias a Uds. a quienes dedico mi trabajo con mucho amor. Por siempre enamorada de mi Perú”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, anteriormente, en una entrevista para este medio, Eva Ayllón reveló que había pensado en retirarse al cumplir 50 años de vida artística, sin embargo, aseguró que ha cambiado de parecer y que piensa ‘morir’ sobre los escenarios.

“Pensé en retirarme a los 50 años, pero la vida me da tanto. La última vez que pensé en el retiro fue porque estaba muy triste, deprimida, pero ya no. Yo espero ‘morirme’ en un escenario, después de la última canción. Suena trágico para quien no es cantante, pero para mí, no”, sostuvo.

