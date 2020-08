El actor Dani Rovira, hace unas semanas, preocupó a todos sus seguidores al revelar la noticia más difícil de su vida, pues mediante sus redes sociales, contó que padecía de cáncer. El humorista optó por hacer pública la situación por la que estaba atravesando para evitar especulaciones, Tras ello, empezó con un tratamiento de quimioterapia para combatir un Linfoma de Hodgkin que le causa malestar en los últimos meses.

Durante todo este tiempo en el que el español ha tenido que enfrentarse a ese mal que lo aquejaba, contó con todo el apoyo de sus seguidores y la incondicional compañía de su pareja, Clara Lago.

Dani Rovira publica una foto de su sesión de quimioterapia. Foto: Instagram

Sin embargo, el artista ha alegrado a todos sus fans y compañeros al anunciar que le ganó la batalla al cáncer. “Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!”, confesó en su cuenta de Instagram, junto a un largo mensaje motivador donde agradece por todo el cariño que ha recibido en este tiempo.

“Todo acaba y todo empieza hoy. Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, créanme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras. Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo”, se lee en su post.

“Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino (...)”, agregó.

