‘Timoteo', el entrañable personaje de Ricardo Bonilla, se dejó ver nuevamente en televisión. El actor se puso el traje del querido dragón luego de cuatro años fuera de América Televisión.

Su aparición se podrá en la próxima emisión de Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo 16 de agosto. El programa que conduce Ethel Pozo y Yako Eskenazi compartirán gratos momentos con el intérprete.

Ricardo Bonilla Foto: Instagram

“Después de cuatro años me pongo el traje de ‘Timoteo'. Mi corazón estaba muy acelerado, tenía que ponerlo bonito porque había estaba guardado. Además, sentí emoción de llegar a los estudios de Pachacámac. Me encontré con muchos amigos que no veía hace mucho tiempo en el canal, como Orderique y Ethel”, dijo Bonilla en una nota de prensa.

Así también, aprovechó en hablar sobre la pandemia del coronavirus y los proyectos que tenía para celebrar sus 25 años en los programas infantiles.

PUEDES VER ‘Timoteo’ vuelve a las pantallas de América TV tras acuerdo con Ricardo Bonilla

“Este año yo pensaba que era el año de ‘Timoteo'. Por los 25 años tenía varios proyectos en torno a esto, teníamos ya una serie de presentaciones en Lima y provincias, y todo esto se tuvo que postergar para el próximo año. La festividad por el 25 aniversario tendrá que esperar, pues el reencuentro con su público tiene que ser presencial”, comentó al respecto.

Pese a que se alejó de la televisión, Ricardo Bonilla continúa realizando animación para niños con Teodoro, el primo de ‘Timoteo'.

“Con él estamos preparando un show virtual que va desde este domingo 16 hasta el 31 de agosto. Ahora me estoy inclinando a los eventos virtuales”, agregó.

María Pía Copello y Karina Rivera estarían en los 25 años de Timoteo, asegura Ricardo Bonilla

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.