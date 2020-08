Muchos medios y programas de espectáculos reportaron que Tilsa Lozano y Jackson Mora se distanciaron luego de que Olinda Castañeda difundiera las conversaciones que habría tenido con el boxeador. Sin embargo, el involucrado decidió hablar con un diario local para dejar en claro que esto no es cierto.

En una corta conversación con Trome, el deportista indicó que su relación no ha sufrido ningún ‘golpe’ y desmintió así los rumores de su supuesta ruptura amorosa con la empresaria.

“No tengo descargo referente a nada y Tilsa sigue siendo mi novia”, expresó Jackson Mora. En la mencionada publicación se indicó que el entrevistado se rehusó a dar más detalles sobre el suceso y de su romance con la exvengadora.

Cabe resaltar que anteriormente ya había negado coqueteos con Olinda Castañeda e incluso indicó que solo se comunica con ella por temas estrictamente profesionales. “Yo no converso con Olinda, solamente lo que ves en pantalla. Es totalmente falso (que intentara cortejarla)”, dijo.

En ese sentido, también admitió que Tilsa Lozano no tenía conocimiento de su intercambio de mensajes con la modelo: “No, no sabía porque no es una comunicación constante”.

