Sylvia Pasquel es parte de lo que en México llaman ‘la dinastía Pinal’. Hija de la diva del cine de oro del país azteca, hermana de Alejandra Guzmán y madre de la actriz Stephanie Salas; tiene más de cinco décadas actuando y por la pandemia ha trasladado uno de sus trabajos a la web, el monólogo sobre la artista Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin.

“Nació en el seno de una familia revolucionaria. Consentida por el papá pero oprimida por la mamá. La casaron a la fuerza; la madre le dijo: ‘te casas o te meto a un convento’. Después descubre que este hombre es homosexual. Yo no la conocía hasta que me llegó el texto y quedé fascinada con el personaje”, nos dijo en una comunicación interrumpida por la tecnología, pero que completó por WhatsApp. “Las plataformas han cobrado una importancia mayúscula. Yo me pregunto: ¿qué hubiera sido de esta pandemia si los artistas no hubiéramos creado? Aplaudo a los que se han adecuado, te da la oportunidad de estar en todas partes del mundo. Y quizás había mucha gente que no había ido al teatro”.

PUEDES VER Carlos Cacho perdió parte de su dentadura tras ser embestido por una moto lineal

Pasquel tenía pendiente el estreno comercial de la película El diablo entre las piernas, dirigida por Arturo Ripstein, presentada en Toronto y que acaparó las noticias de su país también porque significó su primer desnudo. “He tenido una carrera que no ha sido meteórica, sino de picar piedras. Para mí significa todo ser hija de Silvia Pinal y de Rafael (Banquells), son mis mentores”, sostiene y celebra que el cine mexicano sea un referente mundial. “¡Ya era hora! Perdimos mucho terreno. De repente el cine mexicano se trataba solamente de ‘ficheras’ y ese tipo de comedias, hasta cierto punto baratas”.

“Las plataformas ganaron la carrera”

Aunque estuvo en decenas de telenovelas, Pasquel reconoce que la ficción de las plataformas le restó sintonía al melodrama que ofrecía historias repetitivas y cargadas de estereotipos. “Ganaron la carrera a las telenovelas porque presentaron otro tipo de personajes. No estoy de acuerdo en que muchas fueron de vidas de ‘narcos’, pero sí vemos muchas diferentes a las ya trilladas y ‘ñoñas’ que estaban haciéndose. Mientras las televisoras no se den tiempo de hacer otro tipo de contenido, la telenovela seguirá como está, casi inexistente”.

PUEDES VER Mávila Huertas y exministro Luis Miguel Castilla son captados juntos en foto [VIDEO]

Al conocerse que su madre, Silvia Pinal, ya no tiene exclusividad con Televisa, en México esperan ver a la actriz y a su familia en algún proyecto. Pero también es conocido que no estuvieron de acuerdo con cómo se retrató a Stephanie Salas en ‘Luis Miguel, la serie’.

Pasquel nos dio sus razones para no ser parte de una ‘bioserie’. “Hay gente a la que sí le interesa contar su vida y otras a las que no nos interesa. Yo soy una de esas. Pienso que cuando tú cuentas la historia de tu vida, tienes que contar la verdad.

PUEDES VER Rossana Fernández revela inédita fotografía de su adolescencia al lado de Marco Zunino [FOTO]

Estas biografías que se han hecho, parte son verdad y parte son ficción. Además, obviamente, el protagonista de una bio (serie) tiene que ser el héroe, la mayoría de las veces maquillan estas situaciones para darle un matiz a la vida de este personaje que a lo mejor no es tan villano, o las cosas que le pasaron no las cuentan como fueron. Lastimas a mucha gente. Yo nunca haré una serie que hable de mi familia ni de mi vida. Me interesa que la gente me quiera y me conozca por lo que hago, no por las experiencias que haya vivido, eso es muy personal y quiero que se quede para mí”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.