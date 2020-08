Nicola Porcella se pronuncia tras acusación de agresión: “Me da pena, le tenía mucho cariño a Macky”

¡Lo cuenta todo! Unos momentos muy difíciles ha vivido Nicola Porcella luego de ser acusado injustamente por agresión. Tras este escándalo, el modelo ha dado sus declaraciones.

En un enlace con En boca de todos, el chico reality contó su versión sobre lo ocurrido con su compañera de Guerreros 2020, Macky González, quien acusó al popular ‘Capi’ de haberla empujado.

Nicola Porcella se mostró muy afectado por la confusión. FOTO: Televisa.

Cabe recordar que durante una de las transmisiones del reality su compañera sorprendió cuando responsabilizó a Porcella de haberla empujado en medio de una competencia; sin embargo, al comprobarse que la falta nunca se cometió, el espacio de Televisa se disculpó con el participante.

A pesar de que el programa reconoció el error, Nicola Porcella no pudo ocultar su indignación y se quebró mientras revelaba sus deseos por volver a su país, pues indicó que le habían hecho un cargamontón sin tener pruebas.

“Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir. Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí, yo vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho”, dijo Nicola en ese momento.

Luego de esta polémica, Porcella aseguóa que ya se han solucionado todos los inconvenientes en el reality, pero que lamenta lo que ocurrió con Macky, ya que forjaron una bonita amistad desde que inició el programa.

“En ningún momento yo la toco. No sé por qué ella reacciona así. Me da muchísima pena porque le tenía mucho cariño a Macky, le conté los problemas que tuve y sentí que se agarro de algo que no era justo. Me atacó todo el mundo”, sostuvo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.