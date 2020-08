En paralelo al estreno de su último sencillo, Miley Cyrus comunicó a sus seguidores que no está pasando un buen momento en su vida amorosa debido a su separación de Cody Simpson, con quien compartió varios meses de relación.

En los últimos días la exestrella de Disney dejó de compartir fotografías y videos en Instagram junto al cantante, por lo que muchos de sus fanáticos ya sospechaban sobre la posible ruptura.

Sin embargo, fue la misma Miley Cyrus quien confirmó los rumores y habló sobre los motivos que causaron el distanciamiento.

“Hoy salió en los medios que mi enamorado y yo habíamos terminado. Por el momento nos encontramos trabajando en nosotros mismos para llegar a convertirnos en las personas que queremos llegar a ser”, expresó en en un live de Instagram, el pasado jueves.

Del mismo modo pidió a sus fans respetar su privacidad, pero no negó la posibilidad de regresar con Cody Simpson: “No hagan drama si en la próxima semana nos ven comiendo pizza. Hemos sido amigos por 10 y seguiremos así. No lo conviertan en algo que no es”.

PUEDES VER Miley Cyrus y Cody Simpson revolucionan TikTok con sus divertidos pasos de baile [VIDEO]

Cabe resaltar que la famosa actriz y cantante estrenó este viernes 14 de agosto su último sencillo “Midnight Sky”, el cual destaca por su estilo noventero y temática disco.

Cody Simpson en Instagram

Luego del lanzamiento, Cody Simpson decidió dejarle un mensaje a Miley Cyrus: “Estoy muy orgulloso de ti. Felicitaciones a la mujer más especial”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.