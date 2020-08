Fresialinda se reinventa y vende tunas por falta de shows

¡Se reinventa! Por la pandemia del coronavirus muchos famosos se han visto afectados al no poder realizar sus presentaciones, lo que ha repercutido en su economía. Por ello, muchos cantantes han optado por buscar nuevas formas de generar ingresos para enfrentar esta crisis que aqueja a todos los peruanos.

Este es el caso de Fresialinda, quien actualmente también se dedica a cultivar y vender tunas en Tacna.

Fresialinda Foto: Instagram

“Ahora estoy dedicada al campo, en mi tierra tengo mi chacrita y estoy cultivando unas ricas tunas que mando para los mercados. No sabemos cuánto durará esta pandemia y los artistas todavía no tenemos una esperanza para reactivarnos”, contó en una entrevista al diario Trome.

Asimismo, la cantante folclórica mencionó que sus ahorros ya se acaban.

“Muchos pensarán que los artistas ganan bien, pero no es así, tenemos un equipo de trabajo y con nuestros contratitos invertía en las radios, la publicidad. Nos afectó bastante la pandemia, nuestros ahorros no dan para tanto, ya estamos pataleando, hay que dedicarnos a otras cosas y yo ahorita estoy con mi chacra, de alguna manera es un ingreso”, explicó.

Además, Fresialinda reveló que no fue fácil volver a la chacra, pues en un inicio le dolía todo el cuerpo.

“Hace mucho tiempo que no hacía campo y al principio me dolía todo el cuerpo, las manos, mis dedos ya no tenían huella digital, las uñas postizas volaron, es todo un ‘chambón’, pero poco a poco fui adaptándome, era cuestión de recordar porque este trabajo ya lo hice antes”, confesó la cantante.

Finalmente, mencionó que no ha dejado de lado su carrera musical e incluso contó que acaba de lanzar una nueva canción.

“Sigo trabajando en mi música, hace poco estrené mi canción ‘La fea’ y fue muy bien aceptada. Además, estoy trabajando en nuevos temas”, agregó.

