Elmer Molocho preocupado por salud de la Tigresa del Oriente: “Empezó a perder la voz”

Elmer Molocho contó que pese a estar distanciado de su expareja, Judith Bustos, fue ella quien le comunicó la difícil situación de salud que atraviesa luego de conocer su diagnóstico positivo para coronavirus. A través del programa Mujeres al mando, el artista cajamarquino dio algunos pormenores de la actual situación de la intérprete de “Nuevo amanecer”.

“Hemos estado conversando toda la semana, desde el domingo en la mañana se sintió mal, empezó con dolor de cabeza (...) Me comentó, me dijo que se le ha bajado la presión. En la tarde me llamó nuevamente y me dijo ‘me siento mal, me duele la garganta y la espalda, creo que es la COVID-19′, al día siguiente se hizo la prueba y salió positivo”, narró Elmer Molocho para el espacio de Latina.

La expareja de la popular “Tigresa del Oriente” se mostró bastante preocupado por la salud de la cantante, pues desde el pasado miércoles 12 de agosto ya no pudo tener comunicación con ella.

“Por ahora lo que necesita es tranquilidad y más que todo, apoyo moral porque ella quiere sentirse bien. Ayer empezó a perder la voz, hoy día no hemos tenido comunicación porque se ha empeorado un poquito más”, aseveró.

Además, Molocho comentó que la Tigresa del Oriente podría necesitar oxígeno, si el tratamiento que viene recibiendo no funciona. “Justo el doctor estaba hablando de eso, si el medicamento que le han dado no da buenos resultados en su cuerpo, tendrían que darle oxígeno”, aseguró.

La Tigresa del Oriente asegura que no se dejará vencer por el coronavirus a pesar de avanzada edad | Judith Bustos

El intérprete de 28 años finalizó enviando un emotivo mensaje a la cantante, a quien asegura, guarda un gran cariño. “Tener fe y agradecer a Dios. Ella va salir adelante porque es una mujer fuerte y valiente”, afirmó.

