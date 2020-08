El nombre de Patty Wong vuelve a estar en tendencia y, esta vez, debido a una denuncia por parte de uno de sus extrabajadores, quien la acusó de despedirlo cuando la cuarentena inició. La empresaria intentó aclarar la situación con la publicación de un video donde algunos miembros de su personal cuentan detalles de su experiencia laboral bajo su marca.

“Quería clarar que ayer vino un periodista de Magaly para informarnos que había una denuncia de tres personas. Quería aclarar que esas personas no trabajan en este chifa de San Juan. Yo me he encargado de comunicarme con todos en la época de pandemia. La señora Patty también ha estado en el chat del grupo y nos ha apoyado”, aseveró una joven llamada Claudia.

Patty Wong les agradeció por su apoyo e informó que dicho clip había sido una iniciativa de su personal. “Gracias familia por su apoyo ¡Son mi gran motivación!”, escribió en la leyenda de su publicación en Instagram.

Otro trabajador de nombre Kenji, aseguró que no recibe dinero por defender a Patty Wong y le agradeció por resguardar su bienestar durante de la crisis de salud mundial.

En otro momento, dos extranjeros se sumaron al video en defensa de la exmodelo. “La señora Patty no me abandonó nunca. Siempre estuvieron atentos y pendientes de cual era la situación de cada personal” y “Puedo decir que la señora Patty es una persona que ha tenido un acercamiento con sus trabajadores desde el inicio de la pandemia hasta ahora” fueron sus comentarios.

