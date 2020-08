Patty Wong contó su verdad tras la denuncia de un extrabajador en el programa de Magaly Medina, el último miércoles. A través de un video en sus redes sociales, la empresaria narró su versión de los hechos sobre las acusaciones en su contra.

En el clip compartido en Instagram también aprovechó en realizar ciertas aclaraciones a la conductora de Magaly TV, la firme.

El motivo, la comunicadora manifestó que ella tendría un equipo de marketing que la estaría ayudando a limpiar su imagen para una posible candidatura a los comicios electorales del 2021.

En ese sentido, Patty Wong negó este tipo de suposiciones con este mensaje dirigido a Magaly Medina. “Acá hay una mala intención, no tengo todo el equipo de marketing como ella dice. No hay ninguna campaña, no voy a ser política ni nada. No le estoy diciendo a la señora Magaly que ella me crea, pero yo voy a mostrar las pruebas”, indicó.

“Estoy acá para dar la cara, no me escondo porque no tengo nada que esconder. Tengo derecho a defenderme y a que se diga la verdad. Siempre he actuado desde el corazón, y eso a nadie le puedo engañar. Cada quien tiene el trabajo que se merece y quiere en su vida”, agregó la exmodelo de Habacilar.

De igual manera, aseguró que existen personas que la quieren dañar públicamente detrás de los comentarios realizados por Magaly Medina.

“No tengo más que decir, existen seres de baja vibración, y no me refiero a la señora Magaly, sino porque detrás de esto hay otras personas. Lo importante es que la gente que me conoce sabe quien soy y a las pruebas me remito”, sentenció.

