Patty Wong se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que un extrabajador la denunciara por despedirlo cuando se inició la cuarentena.

El hombre, identificado como Ronald Arquiñigo Espinoza, habló en el programa de Magaly TV, la firme para contar su versión de los hechos.

Patty Wong asegura que buscan dañar su imagen tras ser denunciada por extrabajador de despedirlo a inicios de cuarentena

“Ni siquiera me dio la cara, sino que terceras personas me dijeron que ya no iba a pertenecer a la empresa, que me iban a llamar para que me liquiden”, comentó al espacio de ATV.

Tras esto, Patty Wong usó sus redes sociales para defenderse de las serias acusaciones en su contra. En un primer momento, la empresaria explicó que se vio obligada a despedir a Ronald Arquiñigo por un incidente que hubo en uno de sus locales. Además, indicó que están aprovechando todo esto para dejarla ‘mal parada'.

“Mi verdad. El extrabajador Ronald Arquiñigo Espinoza fue despedido antes de la pandemia por un incidente en mi local en San Juan de Lurigancho. Pero están aprovechando todo esto para dañar mi imagen. En las denuncias adjuntadas se puede apreciar cómo mi nombre no figura. Hay una persona detrás de todo esto y ya mostraré las pruebas al respecto en el canal indicado. Gracias”, escribió la modelo acompañado de un video con los documentos que avalaban lo que decía.

En otra publicación, Patty Wong explicó que despidió al sujeto porque en su local hubo un robo. Ella no lo acusó directamente a él de la sustracción, pero tuvo que sacarlo, ya que él era uno de los que tenía las llaves.

“Antes de la pandemia hubo un robo en mi local, en ese robo no forcejearon las puertas, la Policía dedujo que la persona que robó era un trabajador (no le estoy echando la culpa a él), pero él era una de las personas que tenía la llave y se tenía que despedir a alguien por ese episodio. A él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, aclaró.

Finalmente, Patty Wong manifestó que los reporteros de Magaly TV, la firme la buscaron para dar sus descargos, pues otros extrabajadores la estaban denunciado. La empresaria señaló que nunca le mencionaron a Ronald Arquiñigo y que el espacio de Magaly Medina no mostró pruebas.

