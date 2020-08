Mar de copas se vio envuelto en una polémica por el precio de sus entradas para el concierto virtual que presentarán el próximo 5 de septiembre. En redes sociales, usuarios se asombraron por los excesivos costos para ver a la banda peruana vía streaming.

Tras el escándalo desatado, Manolo Barrios, integrante de Mar de Copas, reconoció que la banda cometió un error por lanzar la tarifa sin la explicación adecuada. El artista cuenta que esta situación los tiene mortificados.

Gracias por darme la oportunidad de hablar al respecto porque la verdad… estamos muy mortificados. Mar de copas jamás ha estado metido en algo de esta naturaleza, ni en los 27 años que tenemos. Durante la pandemia hemos hecho conciertos gratuitos para la gente que lo necesitaba. Por eso es que estamos ‘descomputados’ por estos comentarios.

Todo ha sido una especie de malos entendidos por nuestra culpa, hay que reconocerlo. Salimos con el precio de las entradas antes de mandar la nota de prensa. A primera vista da la impresión de que estamos cobrando S/ 250 por una entrada, lo cual evidentemente es una locura.

¿Por qué las entradas tienen diferentes precios?

Las entradas generales para el concierto cuesta S/ 49 y son ilimitadas para todo el mundo. No podría costar menos y no me parece mal ese precio, lo defendería sin ninguna vergüenza. La VIP está S/ 79 y te da una serie de beneficios como: interactuar con el grupo, votar con las canciones que vamos a tocar, chatear con los integrantes y aparecer en las pantallas. Esos son los precios de las entradas al concierto.

De las entradas Platinium solo hay 30 y cuestan S/ 250, de las cuales casi todas ya están vendidas. Lo hicimos (pusieron ese precio) para financiar el evento y porque están dirigidos más a un público extranjero, ya que para ellos esta tarifa no es tan anormal y eso nos podía ayudar. Es una entrada meet and greet, que consta de un concierto privado acústico de una hora.

Esa es la verdadera distribución de las entradas, pero la entrada la general cuesta S/. 50.

Primero pensamos en cobrar S/ 30 o S/ 40, pero nos dimos cuenta de que no podíamos porque somos bastantes los que estamos sin trabajo y necesitamos sobrevivir. No me parece tan irracional.

Ya que tocas este tema de crisis económica ¿cómo ha enfrentado Mar de copas la pandemia?

La verdad… ha sido terrible. Nosotros tocábamos 65 conciertos al año, un promedio de 6 al mes, y pasamos a cero. Tampoco ganamos un montón, ni siquiera el músico más exitoso tiene capacidad de ahorro. Yo, en mi caso personal, tenía dinero ahorrado y me duró dos meses y medio en cuarentena. Todos estamos ‘cachueleando’ de la manera más inverosímil. Después han comenzado los conciertos online, pero nadie te paga como antes. El otro día hice un contrato y hemos cobrado el 50% menos de lo que cobrábamos antes. Por lo menos, Mar de copas es un grupo que tiene trabajo, pero hay a otros que les va peor que a nosotros. Conozco a músicos que venden frutas, hacen delivery o servicio de taxis. Esa es la situación general del gremio.

¿Por qué el músico no tiene la costumbre de ahorro?

El artista acá, salvo por ahí alguna excepción, no gana para ahorrar. El artista en Perú gana poco y generalmente trabajan más que nada por amor al arte. Los que sobreviven no tienen capacidad de ahorro. No es que se gasten la plata o sean irresponsables, pero en mi caso me alcanza para pagar el colegio, la universidad de mi hijo, la casa y listo, pero tampoco es que tenga para ahorrar.

¿Van a seguir con los conciertos virtuales?

Nuestro proyecto es a largo plazo. No tenemos perspectivas de cuando esto va a mejorar, pero lo que hemos planeado es hacerlo una vez al mes y corrigiendo cosas. Esta es una nueva forma de trabajar que vamos a ir aprendiendo. Vamos a tratar de ganarnos algo de esta manera. A ver cómo nos va, ¿no?.

