J Balvin sorprendió a los televidentes de los Premios Juventud 2020 al confesar durante la emisión en vivo que dio positivo para el coronavirus.

El cantante reveló la noticia en el discurso de agradecimiento que envió a los organizadores del evento tras ganar en la categoría ‘Video con el mensaje más poderoso’ por su sencillo “Rojo”, y explicó que no pudo asistir debido al reciente diagnóstico.

“Me siento muy agradecido, en este momento estoy recién saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, a mí me tocó y me tocó bien duro”, expresó J Balvin en el clip que también se difundió por redes sociales.

El intérprete de “Blanco” incluso se animó a enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores y les recomendó protegerse del virus ante el aumento de contagios en el mundo.

“Esto no es un chiste, que a pesar que hay varios cuentos mediáticos, el virus como tal si existe y es muy peligroso. Así que, cuídense mucho”, se le escuchó decir al artista colombiano.

Como era de esperarse, las palabras de J Balvin fueron seguidas de una estruendosa ovación de parte de los cantantes y personalidades que se encontraban en el teatro del Hard Rock Hotel & Casino de Florida.

J Balvin revela diagnóstico de COVID-19 (Foto: Univisión)

Los conductores de los Premios Juventud también le enviaron un mensaje de aliento al conocer el diagnóstico del cantante cafetero: “Sabes que te queremos, nos da gusto saber que estás mejor y esperamos que te recuperes pronto”.

