Hybrid Theory, el disco que llevó a Linkin Park al reconocimiento mundial, está a escasos días de cumplir 20 años y el grupo alista una serie de sorpresas para todos sus fans.

Mike Shinoda, vocalista de la banda de rock alternativo, hizo el anuncio en redes sociales. Se puede ver un anticipo de lo que será esta celebración: un rediseño muy retro de su página web oficial que nos transporta a sus comienzos, en el año 2000.

La banda también hizo un video en streaming en el que los integrantes, Mike Shinoda, Joe Hahn y Dave Farrell, comentaron desde diferentes lugares un show de 2001. Todos compartieron anécdotas de sus inicios. “El pelo de Chester se parece al fan de Eminem en Stan”, sostuvo en broma Joe.

Como se recuerda, Hybrid Theory fue lanzado el 24 de octubre del 2000. Si bien todos los sencillos, tales como One Step Closer, Crawling, y Papercut fueron exitosos, fue con In The End que el álbum despegó y se convirtió en un clásico para toda una generación. Es considerado uno de los discos debut más exitosos de la historia. Entre uno de los homenajes, se anunció que se publicará una edición deluxe el próximo 9 de octubre.

En la nueva versión estarán incluidos:

- Hybrid Theory

- Reanimation

- B-Side Rarities

- LPU Rarities

- Forgotten Demos

Chester Bennington, exvocalista de la banda, sorprendió a todos años después del estreno indicando que In The End no le gustaba mucho e incluso no quería que llegara al disco. “Hoy me encanta In The End, y me parece que es una gran canción”, admitió.

“Las primeras canciones de Hybrid Theory las hicimos en casa de mis padres cuando yo acababa de terminar el instituto”, recordó Mike Shinoda en una entrevista con Team Rock.

“Recuerdo que A Place For My Head fue de las primeras. Nadie pensaba en que terminaríamos con un disco, sino que simplemente nos dejábamos llevar”, reveló después.