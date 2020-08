Como la mayoría de los artistas, la cumbiambera Giulliana Rengifo es muy activa en redes sociales para mantener el contacto con su público, sobre todo ahora que no puede realizar presentaciones en vivo debido a la crisis de salud. Esa situación está siendo aprovechada por acosadores, quienes le envían imágenes y mensajes obscenos, según denunció la intérprete.

“Es un acoso horrible. Me escriben cosas feas, me insultan, lo peor es que me mandan fotos y videos de gente mostrando sus partes íntimas”, comentó la cantante muy mortificada. Además, aseguró que es su esposo quien bloquea las cuentas de los inescrupulosos, quienes insisten creándose otros perfiles.

“Es el alto precio que a veces tenemos que pagar como artistas, aunque creo le pasa a mucha gente en las redes. Felizmente tengo quien me cuide y apoye”, agregó Giulliana Rengifo, en conversaciones con El Popular. La norteña también lamentó la difícil situación que atraviesan Brenda Carvalho y ahora Paloma Fiuza, quienes han sufrido el hackeo de sus redes sociales, y denunciaron extorsión y hasta amenazas de muerte.

Giulliana Rengifo denuncia acoso sexual en redes sociales | FOTO: Instagram

“Es una triste y cruda realidad, le pasa a muchas chicas en la actualidad. Las redes son nidos de muchos depravados”, dijo Rengifo al respecto de las figuras de Exporto Brasil. Por otro lado, aclaró que aún no realiza la denuncia ante la Policía, pues “son gente inescrupulosa, indeseable que no merecen la menor consideración”.

Finalmente, Giulliana Rengifo puntualizó que no ha recibido amenazas de muerte y en ese caso sí acudiría a las autoridades. “Ahí sí tendría que tomar otras medidas más fuertes. Nadie se ha acercado a mi casa, el tema solo es virtual”, aseveró.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

